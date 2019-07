Featured मुख्य बातम्या सार्वमत पाणलोटात पावसाची पुन्हा जोरदार बॅटींग Sarvmat Digital Share











भंडारदरा । मुळा । दारणा । कुकडी अहमदनगर (प्रतिनिधी) – नगर जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या भंडारदरा, मुळा आणि दारणा धरण पाणलोटात पावसाचा पुन्हा जोर वाढल्याने धरणाकडे पाण्याचे लोंढे येऊ लागले आहेत. परिणामी आज मंगळवारी मोठ्या प्रमाणात नवीन पाण्याची आवक होणार आहे. कुकडी प्रकल्पातील पिंपळगाव जोगे, माणिकडोह, डिंभे, वडज धरण क्षेत्रात पाऊस काहीसा कमी झाला. असे असलेतरी धरणात नवीन पाण्याची आवक सुरूच आहे. त्यामुळे पाणलोटासह लाभक्षेत्रातील शेतकरी सुखावला आहे. जिल्ह्याच्या अन्य भागातही कुठे रिमझीम तर कुठे जोरदार सरी कोसळत होत्या. संगमनेर तालुक्यातही पावसाने जोरदार हजेरी लावली. ढगफुटी: डोंगरगणमध्ये शेतं जलमय, 20 मिनीटांत बंधारे तुडूंब वांबोरी वाहतूक तासभर ठप्प अहमदनगर (प्रतिनिधी)- नगर तालुक्याच्या टोकाला असणार्‍या आणि गर्भगिरी पर्वत रांगांच्या कुशीत असलेल्या डोंगरगण, मांजरसुंभे गावाला सोमवारी सायंकाळी पावसाने झोडपून काढले. दुपारी चार वाजता याठिकाणी ढगफुटी सदृश पाऊस झाला. अवघ्या 20 मिनीटांत या ठिकाणी सर्वत्र पाणीच पाणी होऊन बंधारे ओसांडले असल्याची माहिती डोंगरगणचे रहिवासी छबुराव मते यांनी दिली. सोमवारी दुपारी 4 च्या सुमारास अचानक मुसळधार पावसाला सुरूवात झाली. अवघ्या 20 मिनीटांत परिसरातील बंधार्‍यांतून पाणी बाहेर पडले. त्यानंतर काही काळ बे्रक घेत पुन्हा याठिकाणी मुसळधार पाऊस बरसला. यामुळे या परिसरातील लहानमोठे जवळपास सर्वच बंधारे भरले आहेत. डोंगरगण गावाच्या फाट्याजवळ नगर-वांबोरी रस्त्यावर छोटा पूल आहे. त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी आल्याने सायंकाळी सुमारे तासभर वाहतूक ठप्प होती. दरम्यान, डोंगरगण-वांबोरी घाटातील सर्व धबधबे प्रवाहीत झाले आहेत. या धबधब्यातील पाणी वांबोरी परिसरातील लहानमोठे बंधारे, पाझर तलावांत साठणार असून त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना होणार आहे. डोंगरगणला झालेल्या पावसाचे पाणी 3 ते 4 किलो मीटर असणार्‍या पिंपळगावच्या तलावापयर्र्ंत पोहचले आहे. वांबोरी परिसरात सोमवारी सायंकाळी दमदार पावसाने हजेरी लावली आहे. वाकी, पिंपळगाव खांड निम्मे भरण्याच्या मार्गावर भंडारदरा, कोतुळ (वार्ताहर)- उत्तर नगर जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या भंडारदरा धरण पाणलोटात काल सोमवारी दुपारपासून पावसाने पुन्हा जोर धरल्याने डोंगरदर्‍यांमधील धबधबे सक्रिय झाले असून ओढे नाले खळखळत धरणात विसावत आहेत. दरम्यान वाकी तलाव तसेच मुळा नदीवरील पिंपळगाव खांड हे धरण आज निम्मे होणार आहे. दरम्यान भंडारदरा आणि वाकी तलाव परिसरात पाऊस कोसळत असल्याने पाणीसाठा 43.78 दलघफू झाला आहे. पाऊस सुरू असल्याने 112 दलघफू क्षमतेचा हा तलाव निम्मा भरणार आहे.

शनिवारी जोरदार पाऊस झाल्यानंतर रविवारी पावसाचा काहीसा जोर ओसरला होता. पण सोमवारी दुपारनंतर आर्द्रा नक्षत्राच्या पावसाने जोर धरला. त्यामुळे धरणाकडे पाण्याचा ओघ हळूहळू वाढू लागला आहे. परिणामी धरणातील पाण्यासाठ्यात वाढ होत आहे. काल सायंकाळी संपलेल्या 12 तासांत 65 दलघफू नवीन पाण्याची आवक झाली. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा 648 दलघफूपर्यंत पोहचला होता. पावसाचे प्रमाण असेच राहिल्यास आज रात्रीपर्यंत या धरणातील पाणीसाठा 1000 दलघफूच्यापुढे सरकण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी यावेळेस धरणात 2 हजार 853 दलघफू जुना पाणीसाठा शिल्लक होता. त्यामुळे कालच्या दिवशी 3 हजार 756 दलघफू पाणीसाठा होता. अकोले शहर व परिसरातील अनेक गावांत दुपारनंतर पावसाच्या बर्‍यापैकी सरी कोसळल्या.राजूर, कोतूळ, देवठाण-गणोरे परिसरात चांगला पाऊस पडला. अनेक ठिकाणी शेतात व रस्त्यावर चांगले पाणी साठले होते. कोकणकडा, कळसूबाईचे शिखर धुक्याने लेपाटून गेले असून वातावरणात गारवा आहे. पाणलोटात पाऊस सुरू असल्याने यशवंत, नाणी, मनोहर, नेकलेस, पांजरे तसेच अन्य धबधबे पर्यटकांना आकर्षित करू लागले असून भंडारदरा पाणलोटातील सौंदर्यात भर पडली आहे.

24 तासांत पडलेला पाऊस असा (मिमी) भंडारदरा 35, घाटघर 52, रतनवाडी 68, पांजरे 30, वाकी 30. भंडारदरा काल दिवसभरात 13 मिमी पाऊस झाला. कोतुळ वार्ताहराने कळविले की, मुळा नदी पाणलोट क्षेत्रात दुपार नंतर पावसाने जोरदार बॅटिंग सुरू केली. कोतुळ, भोळेवाडी, पिसेवाडी शिवारात जोरदार पाऊस झाल्याने शेतजमिनी जलमय झाल्या. मुळा नदीच्या उगमाकडे हरिश्‍चंद्रगड, कोथळा, पाचनई, कुमशेत, अंबित, वागदरी, कोहणे या भागात जोरदार पावसाने हजेरी लावली. पाऊस सुरू असल्याने पिंपळगाव खांड धरण आज निम्मे भरणार आहे.

पावसाच्या दमदार हजेरीने शेतकर्‍यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. घाट माथ्यावर दोन दिवसांपूर्वी पावसाचा जोर कमी झाला होता. मात्र काल पावसाने सुरवात केल्याने मुळा नदीचा प्रवाह आणखी वाढणार आहे. मुळा नदीवरील अंबित धरणा पाठोपाठ मुळा नदीवरील पिंपळगाव खांड धरण ओव्हरफ्लो होण्याची आशा निर्माण निर्माण झाली आहे. पावसाचा असाच जोर रात्री सुरू राहिला तर बुधवारपर्यंत पिंपळगाव खांड धरण ओव्हरफ्लो होऊन नदीपात्रातून पाणी मुळा धरणाकडे झेपावणार आहे. घोटी, इगतपुरी, भावली परिसरात ‘आर्द्रा’चे तांडव अस्तगाव (वार्ताहर)- मुंबईच्या दिशेला असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील दारणा, भावली धरणांच्या लाभक्षेत्रात काल सोमवारी दिवसभर पावसाने मुसळधार हजेरी लावली. त्यामुळे सह्याद्रीचा घाटमाथा चिंब झाला आहे. धरणांच्या दिशेने हे पाणी वाहण्यास सुरुवात झाली आहे. काल 12 तासांत दारणाच्या भिंतीजवळ 60 मिमी पावसाची नोंद झाली. तर भावलीच्या भिंतीजवळ 48 मिमी पावसाची नोंद झाली.

रविवारच्या तुलनेत सोमवारी दिवसभर पावसाने चांगलेच मनावर घेतले. पावसाचे मुसळधार रुप घोटी, इगतपुरी या दारणाच्या पाणलोटाने अनुभवले. दिवसभर पाऊस बरसला. त्यामुळे छोट्या मोठ्या नद्या काही अंशी प्रवाहित होऊन हे पाणी दारणाच्या दिशेने वाहत आहेत. सह्याद्रीच्या घाटमाथे खळखळू लागले आहेत. दारणाच्या परिसरातही काल दिवसभर पावसाचे मुसळधार पाऊस सुरु होता. दिवसभर 12 तासांत दारणाच्या भिंतीजवळ 60 मिमी पावसाची नोंद झाली. तर भावली धरण परिसरात 12 तासात 48 मिमी पावसाची नोंद झाली. काल सायंकाळ नंतर ही दारणाच्या पाणलोटात मुसळधार पावसाचे बरसणे सुरुच होते. दारणाच्या पाणलोटाबरोबरच गंगापूर धरणाच्या पाणलोटातही पावसाची रिपरिप सुरु झाली आहे. काल 12 तासांत गंगापूरच्या भिंतीजवळ 38 मिमी, काश्यपीला 17 मिमी, त्रंबक येथे 7 मिमी, आंबोली येथे 17 मिमी पावसाची नोंद झाली. नाशिक परसिरात दुपारी 2 वाजेनंतर मुसळधार पाऊस झाला. गंगापूरच्या पाणलोटात पावसाचे अजून मुसळधार आगमन नाही. त्यामुळे नविन पाण्याची आवक अद्यापी झालेली नाही. मात्र गंगापूर च्या तुलनेत दारणाची स्थिीती बरी आहे. काल सकाळी संपलेल्या 24 तासांत दारणा धरणात 66 दशलक्ष घनफूट पाण्याची नव्याने आवक झाली. काल सकाळ पर्यंत या धरणात एकूण 173 दशलक्ष घनफूट पाणी नव्याने दाखल झाले आहे. या धरणात 598 दशलक्ष घनफूट (8.36 टक्के ) पाणीसाठा झाला आहे. भावली धरणात 24 तासांत 28 दशलक्ष घनफूट पाणी नव्याने दाखल झाले आहे. काल सकाळ पर्यंत एकूण 108 दशलक्ष घनफूट पाणी दाखल झाले आहे. कालच्या दिवभरातील पावसाने आज सकाळपर्यंत चांगले पाणी वाहुन आलेले असेल. या धरणात 7.53 टक्के पाणीसाठा आहे. मुकणे धरणाचा पाणी शुन्य टक्के होता. या धरणात दोन दिवसांत 115 दशलक्ष घनफूट पाणी दाखल झाल्याने या धरणाचा पाणीसाठा 1.59 टक्के इतका झाला आहे. या धरणाची उपयुक्त साठवण क्षमता 7239 दशलक्ष घनफूट इतकी आहे. कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात पाऊस

गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील राहाता तसेच कोपरगाव तालुक्यातील काही गावांमध्ये जोरदार पाऊस झाला. मात्र काही गावांमध्ये मध्यमस्वरुपाचा पाऊस झाला. राहाता तालुक्यातील लोणी, गोगलगाव, केलवड, अस्तगाव, प्रवरानगर, ममदापूर, गणेशनगर, रांजणगाव, नांदुर्खीच्या काही भागात, पावसाचे चांगले आगमन झाले. वाकडी, राहात्याचा काही भाग, साकुरी, पूर्व भागातील वाकडी परिसरात पावसाच्या हलक्या सरी सायंकाळी पडल्या. राहात्याच्या जिरायती भागात पहिल्यांदाच पावसाचे चांगले आगमन झाले. त्यामुळे शेतकरी सुखावला आहे. दुसर्‍या दिवशीही कुकडीत 159 दलघफू पाण्याची आवक श्रीगोंदा, पारनेर आणि कर्जतला वरदान लाभलेल्या कुकडी प्रकल्प क्षेत्रात पाऊस सुरू असल्याने दुसर्‍या दिवशीही धरणांत 159 नवीन पाण्याची आवक झाल्याने या प्रकल्पातील पाणीसाठा 318 दलघफू झाला आहे. काल आर्द्रा नक्षत्राच्या सरी अधूनमधून बरसत होत्या. येडगाव 11, पिंपळगाव जोगे 5, माणिकडोह 9, वडज 6 आणि डिंभे 14 मिमी पावसाची नोंद झाली. दोन तीन दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढल्याने दोन दिवसांत धरणांमध्ये नवीन पाण्याची आवक होत आहे. माणिकडोहमध्ये 26, पिंपळगाव जोगात 30 तर सर्वाधिक डिंभेत 91 असे एकूण 159दलघफू पाणी आले.

Tags: