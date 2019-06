Featured सार्वमत राहुरी विद्यापीठात कांदा बियाणे खरेदीसाठी तोबा गर्दी Sarvmat Digital Share











एका दिवसात 5 हजार किलो विक्री । 90 हजार 67 किलो उपलब्ध राहुरी विद्यापीठ (वार्ताहर)– येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या बियाणे विक्री केंद्रात काल गुरुवारपासून (दि.06) कांदा बियाणे विक्री सुरू करण्यात आली आहे. बियाणे खरेदीसाठी केंद्रावर राज्यातील 10 जिल्ह्यांतून आलेल्या शेतकर्‍यांच्या गर्दीचा महापूर ओसंडून वाहत होता. राहुरी विद्यापीठातील बियाणे केंद्रावर बियाणे विक्री सुरू होणार असल्याने सुमारे 10 जिल्ह्यांतील शेतकरी येथील केंद्रावर एक दिवस अगोदरच मुक्कामी दाखल झाले. त्यात महिला शेतकर्‍यांचाही भरणा होता. दूरच्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी बुधवारीच मुक्काम ठोकला. त्यामुळे गुरुवारी सकाळी बियाणे खरेदीसाठी केंद्रावर तोबा गर्दी उसळली होती. विक्री सुरू झाल्यानंतर बियाणे घेण्यासाठी शेतकर्‍यांची अक्षरशः त्सुनामी आली. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने बियाणे विभागाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून शेतकर्‍यांना रांगेतून प्रवेश दिला. शेतकरी उन्हातान्हात उभे राहू नये, म्हणून प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात मंडपाची उभारणी केली आहे. त्या मंडपामधून शेतकर्‍यांच्या दुहेरी रांगा करून शेतकर्‍यांना जागेवरच टोकण वाटप केले. दोनदा बियाणे खरेदी करू नये म्हणून शेतकर्‍यांच्या बोटाला शाई लावण्यात येऊन बियाण्यांची विक्री करण्यात आली. विद्यापीठाने यावर्षी फुले समर्थ सत्यप्रत हे बियाणे सुमारे 90 हजार 67 किलो विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे बियाण्यांची उपलब्धता विचारात घेता आणि शेतकर्‍यांच्या बियाणाबाबतचा प्रतिसाद पाहता विद्यापीठ प्रशासनाने प्रती शेतकरी 3 किलो बियाणे विक्री करण्याचे ठरविले आहे. तर विद्यापीठाने यावर्षी बियाण्यांचा दर प्रतिकिलो 1 हजार 200 रुपये निश्‍चित केला आहे. केंद्रावर एकूण 6 स्टॉलची उभारणी केली. त्यात 5 टेबल पुरूष शेतकर्‍यांसाठी तर एक टेबल महिला शेतकर्‍यांसाठी आहे. मागील वर्षी शेतकर्‍यांना भर उन्हात ताटकळत रांगेत उभे राहावे लागले होते. म्हणून यावर्षी मंडप उभारणी करून प्रशासनाने फुले जल व पाण्याच्या बाटल्या शेतकर्‍यांसाठी मोफत वाटल्या. विद्यापीठाचे शरद गडाख, केशव कदम, व्ही. एस. कुलकर्णी, ए. एस. शेख, यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्टॉलची मांडणी करण्यात आली आहे. काल दुपारपर्यंत 4 ते 5 हजार किलो बियाण्यांची विक्री झाली. सुरक्षा अधिकारी गोरक्षनाथ शेटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. संगमनेर, नांदगावच्या महिलांच्या हस्ते श्रीगणेशा

केंद्रावर पहिल्यांदा खरेदीसाठी आलेल्या प्रगतिशील महिला शेतकरी विठाबाई माने (रा. साकूर मांडवे), भास्कर ढेकळे (खादगाव, ता. नांदगाव, जि. नाशिक) यांच्याहस्ते शेतकर्‍यांना विक्रीचा श्रीगणेशा करण्यात आला.

