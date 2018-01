राहुल गांधी जेव्हा सहप्रवाशांचे सामान उचलतात

सध्या काँग्रेस अध्यक्ष खा. राहुल गांधींचा एक फोटो खूप व्हायरल होतोय, तो म्हणजे विमानात सहप्रवाशाला सामान उचलताना मदत करताना

Congress President @OfficeOfRG helps co passengers a helping hand during his journey from Delhi to Guwahati enroute Shillong earlier today pic.twitter.com/J6hRsCJsrB

— Vinay Kumar Dokania (@vinaydokania) January 30, 2018