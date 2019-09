Featured मुख्य बातम्या सार्वमत राहाता शहर डेंग्यू, मलेरिया व गोचीड तापाने फणफणले Sarvmat Digital Share











राहाता नगरपालिकेची डोळेझाक; खासगी दवाखान्यात रुग्णांची लूट सुरू राहाता (तालुका प्रतिनिधी) – डेंग्यू, मलेरिया, गोचीड ताप व साथीच्या आजाराने राहाता शहरातील शेकडो नागरिक आजारी पडले असून सरकारी दवाखान्याबरोबर खाजगी दवाखाने हाऊसफुल्ल असताना राहाता नगरपालिका मात्र डोळे झाकून बसली असल्याची नागरिक तक्रार करीत आहेत. खाजगी दवाखान्यात तर रुग्णांची अक्षरशा लूट होत आहे. कमी पाऊस, अस्वच्छ पाणी व डासांचे साम्राज्य यामुळे गेल्या महिनाभरापासून राहातेकर नागरिक विविध आजारांशी झुंज देत आहेत. मात्र नगरपालिका व आरोग्य विभाग झोपेतून जागे होत नसल्याने नागरिक संतापले आहेत. मागील महिन्यात पंधराचारी परिसरातील मातंग वस्तीवर डेंग्यू व मलेरियाने एकाच ठिकाणचे 50 ते 60 रुग्ण बाधित झाले होते. तर सध्या कार्ले वस्ती व परिसरात या आजाराने डोके वर काढले आहे. मात्र नगरपालिकेचा आरोग्य विभाग याकडे कानाडोळा करीत आहे. गेल्या वर्षभरात नगरपालिकेने एकदाच औषधाची फवारणी केली. तीही काही मोजक्या भागात केली असल्याच्या जंगल प्रभागातील नगरसेवकांच्याच तक्रारी आहे. पालिकेचा आरोग्य विभागच आजारी पडला असून केवळ शहरात साफसपाई करणे इतकेच त्या विभागाचे काम राहिले आहे. हलक्या पावसाने सर्वत्र पाण्याचे डबके व दलदल झाली त्यात डासाचे मोठे साम्राज्य पसरले आहे. अनेक ठिकाणी गटारीच नाही. जंगल प्रभागात तर मोठी दुर्दशा असून यामुळे या साथीच्या आजाराचा मोठा प्रभाव जंगल प्रभागात दिसून येत आहे. स्वच्छतेच्या तक्रारी पालिकेत चार महिन्यांपासून मुख्याधिकारी नसल्याने कोणी ऐकून घेत नाही. प्रभागातील नगरसेवकांना सांगितले तर ते सांगतात आमचे कोणी ऐकत नाही. यामुळे कुणीही दखल घेत नाही. राहाता शहरातील सरकारी व खासगी दवाखाने डेंग्यू, मलेरिया, टायफाइड, गोचीड ताप व व्हायरल साथीच्या आजाराने त्रस्त असून शेकडो नागरिक रोज विविध दवाखान्यात उपचार घेत आहेत. या रुग्णांमुळे दवाखाने हाऊसफुल्ल असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. यात लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांचा मोठा समावेश आहे. प्रत्येक कुटुंबातील दोन ते तीन रुग्ण उपचार घेत आहे. सरकारी दवाखान्याची ओपीडी रोज दोनशे रुग्णांची असून त्यापेक्षा कितीतरी पटीने खाजगी रुग्णालयात रुग्ण उपचार घेत आहेत. गरीब व मोलमजुरी करणार्‍या कुटुंबाला मोठी झळ बसत असून रोजगारही बुडतो तर औषधपाणी खर्चही परवडेनासा झाला.

खाजगी रुग्णालयात रुग्णांची मोठी लुट सुरू असून डेंग्यू व गोचीड ताप रुग्णांची तर खैरच नाही. प्रत्येक दवाखान्यात वेगळा दर वेगळी महागडी औषधे यामुळे रुग्णांचे कंबरडे मोडले आहे. मनमानी दरामुळे नागरिकही वैतागले. मात्र उपचार केल्याविना दुसरा मार्गही नाही. एकच आजारावर पाच हजारांपासून 15 हजारांपर्यंत बिल घेतले जाते. याकडे सरकारी यंत्रणेचे लक्ष नाही. आजाराचे व उपचाराचे दर निश्चित नाहीत. डॉक्टरच ठरविणार, तेच मनमानी दर आकारतात. यामुळे आजारापेक्षा उपचार भयंकर अशी चर्चा शहरात सुरू आहे. पालिका नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत असून शेकडो रुग्ण विविध साथीच्या आजाराने तडफडत असताना पालिका प्रशासन मात्र दुर्लक्ष करत आहे. याबाबत पालिका अधिकार्‍यांना तातडीने औषध फवारणी करावी, अशी मागणी केली असता फवारणी मशीन नादुरस्त असून ते दुरुस्त झाल्यावर बघू असे सांगून बोळवण केली जात आहे. कोणीही नगरसेवक याप्रश्नी लक्ष घालत नाही. पालिकेला मुख्याधिकारी नसल्याने आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. माझ्या कुटुंबातील चार व्यक्ती गेल्या आठ दिवसापासून डेंग्यु व मलेरिया सदृश आजाराने खासगी दवाखान्यात उपचार घेत आहेत. हजारो रुपये आतापर्यंत खर्च झाले, अशी व्यथा रुग्णाचे नातेवाईक निलेश बबलू कार्ले यांनी व्यक्त केली. शहराचे आरोग्य धोक्यात आले असून शहरात डासाचे साम्राज्य पसरले आहे. हलक्या पावसामुळे ठिकठिकाणी पाण्याचे डबके साचले असून त्यामुळे सर्वत्र साथीचे आजार सुरू झाले आहेत. नागरिक तक्रारी घेऊन येतात मात्र पालिका प्रशासन दखल घेत नाही. नगरसेवकांनी सांगितलेली कामेही होत नाहीत. मुख्याधिकारी पालिकेत येतच नसल्याने कर्मचारी ऐकत नाहीत. औषध फवारणीचाही बोजवारा उडाला असून नागरिकांना पालिकेने वार्‍यावर सोडले आहे, अशी माहिती नगरसेविका नीलम दीपक सोळंकी यांनी दिली. शहरातील डेंग्यू व मलेरियाच्या धास्तीने स्टेट बँक कॉलनीतील नागरिक घाबरले असून त्यातच येथील एका रुग्णाचा पुण्याला उपचार घेताना मृत्यू झाला तर दोघे जण डेंग्युसदृश आजारावर पुण्याला उपचार घेत आहेत. सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले आहे. यापूर्वीही याच परिसरातील महिलेचा स्वाईन फ्लूने मृत्यू झाला होता. तेव्हाही पालिकेने दुलक्ष केल्याचा नागरिक आरोप करत आहेत. पालिका फवारणी करत नसल्याने अखेर या परिसरातील नागरीकांनी लोकवर्गणी करून स्वतःच फवारणी सुरू केली आहे. यासाठी परिसरातील सर्व तरुणांनी पुढाकार घेतला आहे. शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत औषध फवारणी सुरू होती.

