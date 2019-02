यंदा दुष्काळ नसणार; स्कायमेटचा अंदाज

पुणे प्रतिनिधी : भारतातील स्कायमेट या हवामान अंदाज आणि कृषी जोखीम उपाययोजना कंपनीने २०१९ साठी मॉन्सूनचा प्रारंभिक अंदाज मांडला आहे. स्कायमेटला आगामी मॉन्सूनचा हंगाम ‘सामान्य’ राहण्याची ५०% अपेक्षा आहे.

सध्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट असल्याने राज्यातील तमाम शेतकरी बांधव चिंतेत आहे. गेल्यावर्षीच्या कमी पर्जन्यमानामुळे यंदा राज्य दुष्काळाचा सामना करत आहे. मात्र दुष्काळाचा सामना करताना स्कायमेट या खासगी संस्थेचा मान्सूनबद्दलच्या अंदाजामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावर्षीचा मान्सून सरासरीइतकाच राहणार आहेत. त्यामुळे दुष्काळाची शक्यता शून्य असल्याच अंदाज स्कायमेटने वर्तवला आहे.

स्कायमेट या खासगी संस्थेच्या मान्सूनबद्दलच्या प्राथमिक अंदाजानुसार यावर्षी मान्सून सामान्य राहण्याची शक्यता ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. दुष्काळ आणि अतिवर्षा या दोन्हीची शक्यता यावेळी नसल्याचा अंदाज आहे. सरासरीच्या ९६ ते १०४ टक्के पाऊस हा सामान्य समजला जातो, यावेळी ९६ ते १०० टक्के पाऊस राहण्याचा स्कायमेटचा अंदाज आहे.

Skymet Weather has released its Preliminary Southwest Monsoon Forecast Guidance for 2019, chances of Monsoon being normal are over 50 percent. #Monsoon #Monsoon2019 pic.twitter.com/yNKhA8C6cn

