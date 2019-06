Featured सार्वमत प्रवरा नदीपात्रामध्ये प्रोफाईल बंधार्‍यांना परवानगी देऊ नये Sarvmat Digital Share











श्रीरामपूर तालुक्यातील लाभधारक शेतकर्‍यांची मागणी श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- प्रवरा नदीपात्रामधे प्रोफाईल बंधार्‍यांना परवानगी देऊ नये, तसेच कुठल्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करून देऊ नये, अशी मागणी भंडारदरा धरण लाभधारक शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, दि. 11 रोजी अप्पर प्रवरा (निळवंडे) धरणाच्या कालव्यासंदर्भात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत विषय क्र. 2 वर असलेल्या प्रवरा नदीच्या संवर्धनासाठी प्रवरा नदीपात्रामध्ये प्रोफाईल बंधारे बांधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आलेली होती व ती मागणी मान्य करून त्यासाठी निधी देण्यात येणार असल्याचे समजते. संवर्धन करण्याची गरज असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक नद्या आहेत. विशेषत: विविध शहरांतील अनेक छोटे-मोठे नाले-नद्यांचा अतिक्रमणामुळे प्रवाह थांबलेला आहे किंवा कोंडलेला आहे. मुंबई शहरातील मिठी नदीच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न तर अतिशय गंभीर आहे. याउलट प्रवरा नदीवर कुठल्याही प्रकारचे अतिक्रमण नाही तसेच सिंचन आवर्तन काळात होणार्‍या वहनामुळे नदीची किंवा नदीतील वाळूची धूप होते हा अकोले-संगमनेरच्या नेत्यांचा दावा हास्यास्पद आहे. कारण प्रवरा नदीपात्राची वहनक्षमता साधारण 25000 क्युसेकच्या दरम्यान आहे. यापेक्षा जास्त क्षमतेने 2006 नंतर अलिकडच्या काळात प्रवरा नदी वाहिलेली नाही. तसेच भविष्यातही दोन धरणांमुळे त्याची शक्यता नाही. आवर्तन काळातील वहनामुळे धूप होण्याची शक्यता नाही, कारण नदीपात्राच्या वहनक्षमतेच्या जास्तीत जास्त 7-8 टक्के म्हणजे 1800 क्युसेक (प्रवरा कालव्याच्या सिंचन मागणीनुसार जास्तीत जास्त) ने प्रवरा नदी वाहते. वास्तविक प्रवरा नदीचे सर्वाधिक नुकसान पात्रामध्ये विहिरी खोदल्यामुळे झाले आहे. भंडारदरा धरणाच्या पाण्याचे लाभक्षेत्र, नदी वहन क्षेत्र व धरणक्षेत्र यांचे तालुकावार पाणी वाटप झालेले आहे. गेल्या 25 वर्षाची सिंचन आकडेवारी जर पाहिली तर लाभक्षेत्राच्या वाट्याचे 70 टक्के पाणी लाभक्षेत्राला कधीच मिळालेले नाही. जर प्रवरा नदीच्या संवर्धनाचा यांना खरोखरच कळवळा असता तर अकोले-संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी दीर्घकाळ मंत्री पदावर असताना प्रवरा नदीतील वाळूउपसा का थांबवला नाही? उलट त्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाळूउपसा झालेला आहे व आजही चालू आहे. तसेच सदर प्रोफाईल वॉलचा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे. तरी वरील सर्व बाबींचा न्याय्य भुमिकेतून विचार करून प्रोफाईल वॉलला कुठल्याही प्रकारची परवानगी अथवा निधी देऊ नये, अशी मागणी लाभधारक शेतकर्‍यांनी केली आहे. या पत्रावर सुरेश पांडुरंग ताके, जितेंद्र आबासाहेब भोसले, रामचंद्र ज्ञानदेव पटारे, दिलीप गलांडे, शरद खंडागळे, बाळासाहेब उंडे, जयसिंग पवार, योगेश काळे, किशोर उंडे, संजीव उंडे, महेश पटारे, कैलास गवारे, व्हि.डी. कोळसे, दीपक अशोक उंडे, चंद्रकांत उंडे, चांगदेव येसेकर, ईश्वर दरंदले, दत्तात्रय लिप्टे, गोविंद वाबळे, प्रकाश थोरात, राजेंद्र भांड, सोपान भांड, बंडू पटारे, सुरेश शिंदे, विलास पटारे, सोमनाथ जगताप, बापू सिन्नरकर, हेमंत कोळसे, बाळासाहेब शेरकर, डॉ. सुनील उंडे, महेश जाधव, दत्तात्रय गुळवे, सर्जेराव कासार, शामसुंदर ताके, योगेश ताके, बाळासाहेब ताके, प्रमोद भालदंड, नितीन काळे, महेश ताके, संतोष ताके, शरद ताके व भंडारदरा धरण लाभक्षेत्रामधील शेतकर्‍यांच्या सह्या आहेत. प्रवरा नदी ही अहमदनगर पाटबंधारे विभागाच्या नोंदीनुसार कालवा आहे व सदर प्रोफाईल बंधारे बांधण्याचा खरा हेतू भंडारदरा लाभक्षेत्राच्या वाट्याचे पाणी अडवणे हाच आहे, कारण या नदी पात्रामधे हजारो उपसा योजना आहेत. त्यातील काही योजना बेकायदेशीर आहेत. त्या उपसा योजनांना अतिरिक्त पाणी मिळण्यासाठी प्रोफाईल बंधार्‍यांची मागणी केली जात आहे.

