पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काँग्रेसवर का संतापले?

तसेच विरोधकांनी लोकसभेतही प्रचंड गोंधळ घातला. या गोंधळादरम्यान सरकारने सोमवारी दोन विधेयक द फेक्‍टरिंग रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल 2021 (The Factoring Regulation (Amendment) Bill 2021) आणि नॅशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ फूड टेक्‍नोलॉजी एंटरप्रिन्‍योरशिप अँड मॅनेजमेंट बिल 2021 (National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill 2021) मंजूर करुन घेतले.