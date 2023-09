...अन्यथा आम्ही लोकसभेच्या ४८ जागा लढवू; वंचितचा काँग्रेसला इशारा

मुंबई | Mumbai

शिवसेना ठाकरे गटासोबत आघाडी केल्यानंतर सुद्धा वंचित आघाडीला (VBA Alliance With Shivsena Thackeray Group) अजूनही इंडिया आघाडीमध्ये (India Alliance) स्थान नाहीये. काँग्रेसने (No Response From Congress) याबद्दल अजूनही कोणतीही घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे काँग्रेसला वंचितसोबत आघाडी करण्यात रस आहे का? असा थेट सवालच वंचित आघाडीने विचारला आहे. जर ७ दिवसांत उत्तर दिले नाही तर वंचित आघाडी सर्व ४८ जागांवर निवडणूक लढवणार, असा इशारा वंचित आघाडीकडून देण्यात आला आहे.