''तेव्हा उध्दव ठाकरेंची भाजपसोबत जाण्याची इच्छा होती''...; अजित पवार गटाच्या नेत्याचा गौप्यस्फोट

मुंबई | Mumbai

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने (NCP Ajit Pawar Group) शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२१ मधील एका (Uddhav Thackeray and Narendra Modi Meeting) भेटीचा उल्लेख करत मोठा दावा केला आहे. महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government)असताना पंतप्रधान मोदींसोबत झालेल्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरे यांना भाजपासोबत जाण्याची (Uddhav Thackeray Wished To Go with BJP Again) इच्छा होती. त्यांचे मन विचलित झाले होते असे स्वत: संजय राऊतांनी अजितदादांच्या बैठकीत सांगितले होते असा गौप्यस्फोट राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरेंनी (NCP Ajit Pawar State President Sunil Tatkare) केला आहे.