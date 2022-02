भारतीय विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करा

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

विद्यार्थी हे आपले भवितव्य आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये ( Russia and Ukraine ) असलेल्या या विद्यार्थ्यांना ( Student in Russia & Ukraine )लवकरात लवकर मायभूमीत परत आणण्यासाठी प्रयत्न करा, अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ( State President of NCP Jayant Patil )यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) यांना केली आहे.