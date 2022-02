लोकप्रतिनिधींना आलेल्या धमक्यांची होणार चौकशी

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

लोकप्रतिनिधींना येणा-या धमक्या ( threats ) आणि लोकप्रतिनिधींवर होणा-या हल्ल्यांची चौकशी ( Inquiry into the attacks on peoples representatives ) करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) प्रमुखपदी सहपोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ( Joint Commissioner of Police Milind Bharambe - SIT )यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकाचा अहवाल तीन महिन्यात राज्याच्या गृह विभागाला सादर होईल.