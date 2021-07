जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीला अडचण नाही!

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

जलयुक्त शिवारमध्ये ( Jalyukta Shivar Yojana ) झालेल्या साडेसहा लाख कामांपैकी ९५० कामांविषयी तक्रार आहे. ही संख्या फार मोठी नाही. खरेतर कोणत्याही कामात चूक होऊ नये या मताचा मी आहे. तरीही जलयुक्त शिवारच्या कामात चूक झाली असेल तर त्याची चौकशी करण्यात अडचण नाही, असे स्पष्टीकरण विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition in the Assembly Devendra Fadnavis ) यांनी गुरुवारी केला.