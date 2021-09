साकीनाका घटनेतील नराधमांना कठोर शिक्षा व्हावी - विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

सरकारमधील तीन पक्ष सांभाळणे हाच महाविकास आघाडी सरकारचा Mahavikas Aaghadi प्राधान्यक्रम असल्यामुळे महिला सुरक्षा Women's safety त्यांनी वाऱ्यावर सोडली असून पोलिसांनाही काम करणे कठीण झाले आहे. पोलिसांचा धाक आणि दरारा कमी झाला असून वाझेंसारख्या प्रवृत्ती डोके वर काढत आहेत, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर Leader of Opposition in the Legislative Council Praveen Darekar यांनी रविवारी केली.