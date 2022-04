... तरीही भ्रष्टाचाराची पोलखोल करणारच - देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा

मात्र, त्यांनी काहीही केले तरी पोलखोल यात्रा थांबणार नाही, आम्ही यांच्या भ्रष्टाचाराचा पोलखोल करणारच, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition in the Legislative Assembly Devendra Fadnavis )यांनी मंगळवारी पुण्यात बोलताना दिला.

भाजपने आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. सत्ताधारी शिवसेनेच्या विरोधात असंतोष निर्माण करण्यासाठी भाजपने मुंबईत पोलखोल यात्रा सुरु केली आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून भाजप नेते मुंबईत ठिकठिकाणी सभा घेऊन मुंबई महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मुंबईकरांसमोर मांडत आहेत. या यात्रेच्या रथावर सोमवारी रात्री दगडफेक करण्यात आली. या पार्श्वभूमी फडणवीस यांनी आज शिवसेनेला ( Shivsena )उद्देशून इशारा दिला.

यात्रेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रथाची काही अज्ञातांनी तोडफोड केल्याची घटना घडली आहे. दगड मारून या रथाच्या काचा फोडण्यात आल्या. ही तोडफोड महाविकासआघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे.