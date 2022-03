The Kashmir Files चित्रपटावर राऊतांची खोचक प्रतिक्रिया म्हणाले, “पंतप्रधान मोदी काश्मीर फाईल्सचे...”

मुंबई | Mumbai

'द काश्मिर फाईल्स' (The Kashmir Files) हा सिनेमा नुकताच रिलीज झाला. सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर या सिनेमाची आणि काश्मिरी पंडितांबाबत (Kashmiri pandit) सध्या जोरदार चर्चा होत आहे. या सिनेमावरुन सध्या विविध मतप्रवाह सुरु आहेत. यावरुन राजकारण (Politics on The Kashmir Files) देखील रंगल्याचं चित्र आहे.