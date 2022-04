माझ्या चौकशीमागे महाविकास आघाडीची सूडभावना

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

अर्ध्या अर्ध्या तासांची त्रोटक माहिती घ्यायची असते. परंतु पुन्हा पुन्हा बोलवायचे आणि चार-चार तास बसवून ठेवायचे अशी पोलिसांची सरकारच्या दबावाखाली चौकशी सुरू आहे. तेच तेच मुद्दे विचारून चौकशी करण्याचा प्रयत्न होता. छळवाद मांडायचा आणि महाविकास आघाडीच्या ( Mahavikas Aaghadi ) नेत्यांवर ज्या कारवाया होत आहेत त्या क्रियेला प्रतिक्रिया द्यायची, अशा प्रकारची सूडभावनाच या सगळ्या गोष्टींच्या मागे आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Leader of Opposition in the Legislative Council Praveen Darekar )यांनी सोमवारी केला.