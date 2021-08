‘खेलरत्न’च्या नामांतरावरुन रुपाली चाकणकर म्हणाल्या...

पुणे |प्रतिनिधी| Pune

देशातील सर्वोच्च क्रीडा पुरस्कार (The highest sports award in the country) असलेल्या ‘राजीव गांधी खेलरत्न’ (Rajiv Gandhi Khel Ratna) पुरस्काराचे नाव बदलण्यात आले असून हा पुरस्कार यापुढे मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार (Major Dhyanchand Khel Ratna Award) या नावाने ओळखला जाणार आहे. यासाठी देशभरातून लोकांच्या विनंत्या येत होत्या त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी सांगितले. दरम्यान यावरुन मोदींवर विरोधक टीका (Opposition criticism on Modi) करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रुपाली चाकणकर (Women State President of NCP Rupali Chakankar) यांनी ‘खेलरत्न’च्या नामांतरावरुन मोदींना टोला लगावला आहे.