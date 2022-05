वनहक्क दाव्यातील लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करा

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

जल, जंगल, जमिनीवर स्थानिक आदिवासींचा प्राधान्याने हक्क (Local tribals have priority over water, forest and land )असून त्यादृष्टीने वनकायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. आदिवासी विकासाच्या योजना(Tribal Development Schemes ) परिणामकारक राबवाव्यात. कृषीसह अन्य विभागाच्या योजनांचा लाभ आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. वनहक्क दावे (Forest rights claims )मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar )यांनी बुधवारी येथे आयोजित विशेष बैठकीत दिले.