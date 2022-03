विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठी गुन्हा दाखल-फडणवीस यांची टीका

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Leader of Opposition in the Legislative Council Praveen Darekar )यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचे तीव्र पडसाद मंगळवारी विधानसभेतही उमटले. आम्ही सरकारचे घोटाळया मागून घोटाळे बाहेर काढत आहोत. त्यामुळे विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्यासाठी दरेकरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis )यांनी विधानसभेत केली.