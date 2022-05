राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदी विद्या चव्हाण यांची नियुक्ती

मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai

रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या राष्ट्रवादी महिला कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी (State President of the Nationalist Women's Congress) माजी आमदार विद्या चव्हाण (Former MLA Vidya Chavhan) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा खासदार फौजिया खान (MP Faujia Khan) यांनी गुरुवारी चव्हाण यांच्या निवडीची घोषणा केली.