राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांचा एनसीबीवर आरोप

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

करोना Corona काळात संपूर्ण चित्रपटसृष्टी मालदिव आणि दुबईमध्ये Maldiv & UAE होती. त्याकाळात अभिनेते आणि अभिनेत्रींनवर दहशत माजवून अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) Department of Narcotics Control Bureau त्यांच्याकडून वसुली केल्याचा गंभीर आरोप Serious allegations of recovery राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक NCP spokesperson Nawab Malik यांनी गुरुवारी केला.