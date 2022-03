नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेणार नाही- जयंत पाटील यांचे स्पष्टीकरण

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

विरोधी पक्षाने ( Opposition Party ) विधिमंडळात कितीही गोंधळ घालावा अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला जाणार नाही( Minority Development Minister Nawab Malik will not resign ), असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ( State President of NCP Jayant Patil )यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.