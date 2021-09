शरद पवारांचा काँग्रेसला चिमटा; नाना पाटोले म्हणतात, “काँग्रेसने अनेकांना जमीन...”

मुंबई | Mumbai

काँग्रेस (Congress) पक्षाची अवस्था ही रया गेलेल्या जहागीरदारासारखी झाली आहे, असे विश्लेषण राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केले आहे. एका इंग्रजी साप्ताहिकाला दिलेल्या मुलाखतीत पवार यांनी काँग्रेसच्या (Congress Party) स्थितीवर भाष्य केले. शरद पवार यांनी काँग्रेसबद्दल केलेल्या विधानामुळे (Sharad Pawar Statement About Congress) राजकीय वर्तुळात एकच खबळबळ उडाली असून, जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी शरद पवारांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया देत, अप्रत्यक्षपणे त्यांच्यावर निशाणा साधल्याचे दिसत आहे. (Nana Patole Reacted To Sharad Pawar Statement About Congress)