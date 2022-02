खासदार संजय राऊत यांचा सोमय्यांवर खळबळजनक आरोप

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या Former (BJP MP Kirit Sommaya) यांनी आर्किटेक्ट अन्वय नाईक (Architect Anvay Naik) यांना दोनदा धमकावले. भाजपच्या लोकांनी त्यांना आत्महत्या करायला प्रवृत्त केले (Induced to commit suicide ) . त्यामुळे अन्वय नाईक यांना आत्महत्या करावी लागली, असा गौप्यस्फोट शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत (Shiv Sena leader and MP Sanjay Raut ) यांनी शुक्रवारी येथे केला. सोमय्या यांचा खेळ संपला असून दोघे बाप-लेक तुरुंगात जाणार असल्याचा पुनरुच्चार राऊत यांनी केला.