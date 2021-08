भाजप नेत्यांवर सर्वाधिक गुन्हे - राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांचा टोला

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

ज्या राजकीय लोकांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्र ( Election affidavit ) सादर केले आहे त्यात सर्वाधिक गुन्हे असणारे नेते ( Leaders with the most crimes ) हे भाजपचे आहेत, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक (NCP spokesperson Nawab Malik )यांनी शनिवारी लगावला.