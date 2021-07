विधानसभेतील अभूतपूर्व गोंधळानंतर सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप

या अभूतपूर्व गोंधळावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व राज्याचे अल्पसंख्यामंत्री नवाब मलिक (spokesperson of NCP and Minister of State for Minorities Nawab Malik) यांनी भाजपावर (BJP) जोरदार टीका केली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना नवाब मलिक म्हणाले की, 'अध्यक्षांच्या दालनात अध्यक्ष उपस्थित होते. तिकडे पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव जे काम करत होते, त्यांना जाऊन सगळ्यांनी घेरलं. त्यांच्याशी धक्काबुक्की केली आणि १५-१५ मिनिटं शिवीगाळ करत असताना, धक्काबुक्की करत असताना अशी घटना महाराष्ट्राच्या इतिहासात (history of Maharashtra) कधी घडलेली नाही. दुःखद हे आहे की हे घडत असताना याचा पुढाकार या राज्याचे विरोधी पक्षनेते (Leader of the Opposition) करत होते. त्यांच्या नेतृत्वात अध्यक्षांच्या दालनात ही सर्व घटना घडली. तसेच, 'आता भाजपावाल्यांना गुंडगिरी करून विधानसभेचं कामकाज चालवायचं असेल, तर हे कधीही चालणार नाही. या पद्धतीचा गुंडगिरीचा कारभार भाजपाकडून करण्यात आलेला आहे. निश्चित रुपाने संसदीय कार्यमंत्र्याच्या माध्यमातून जे जे लोकं जिथे जिथे ज्या प्रकारे त्यांची वागणूक होती. आमचा आग्रह राहील की त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आम्ही स्पष्टपणे सांगतोय गुंडगिरी करून सत्ता काबीज करता येत नाही. जनतेने तीन पक्षांचं सरकार दिल्यानंतर बहुमत आहे. बहुमाताच्या आधारावर सरकार चालत आहे. कधी धमक्या द्यायच्या, कधी सांगायचं की आम्ही तुरूंगात टाकू, त्याच्यातूनही काही होत नसताना आता सरळ धमक्या, गुंडगिरी, मारामारी करण्याचं काम भाजपाची लोक करत आहेत. हे लोकशाहीच्या मार्गाला घातक आहे. महाविकासाघाडी सरकारचे तिन्ही पक्ष हे सहन करणार नाही. विधानसभेच्या नियमानुसार त्यांच्यावर जी कारवाई अपेक्षित असेल, आम्ही निश्चितपणे त्या कारवाईची मागणी अध्यक्षांकडे करणार आहोत.' असंही नवाब मलिक यांनी यावेळी सांगितलं. ()