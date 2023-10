Maratha Reservation: मराठा आंदोलन भरकटत चाललंय, मुख्यमंत्री शिंदेंचं विधान; म्हणाले “गालबोट लागल्याने…”

मुंबई | Mumbai

एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे (Manoj JarangePatil)यांचे शांततेत उपोषण आंदोलन सुरु आहे. तर दुसरीकडे आरक्षण समर्थकांनी हिंसक पवित्रा घेतला आहे. काही ठिकाणी या आंदोलनाला गालबोट देखील लागले असून जाळपोळीच्या घटना घडत (Direction Of Maratha Movement has Gone Astray)आहेत. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.