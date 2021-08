ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार चालढकल करते आहे - देवेंद्र फडणवीस

पुणे |प्रतिनिधी| Pune

“शरद पवारांना (Shard Pawar) हे चांगलं माहिती आहे की देशात सगळीकडे ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) सुरू आहे. ते केवळ महाराष्ट्रात (Maharashtra) गेलेलं आहे. परंतु, हा या राज्य सरकारचा (State Government) नाकर्तेपणा आहे आणि अजूनही तो नाकर्तेपणा सुरू आहे. या राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation) द्यायचं नाही. जोपर्यंत महापालिका (Municipal Corporation), नगरपालिका (Municipality) आणि जिल्हा परिषद निवडणुका (Zilla Parishad elections) होत नाहीत, तोपर्यंत चालढकल करायची आहे असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition in the Assembly Devendra Fadnavis) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे.