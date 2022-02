फोन टॅपिंग प्रकरणी फडणवीस यांची चौकशी करा- काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

फोन टॅपिंग प्रकरणी ( Phone tapping case ) वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असला तरीही या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. फोन टॅपिंगसाठी गृह सचिवांची परवानगी बंधनकारक असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना आहे. सरकारमधील कोणा वरिष्ठाचा आशीर्वाद असल्याशिवाय रश्मी शुक्ला हे धाडस करणे अशक्य आहे. त्यामुळे फोन टॅप प्रकरणात तत्कालीन गृहमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचीही चौकशी झाली पाहिजे (The role of Devendra Fadnavis should also be investigated in phone tapping case ), अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( Congress State President Nana Patole )यांनी रविवारी केली.