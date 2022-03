आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत वाढ

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

मतदारसंघातील विकास कामासाठी ( Development Works ) दिला जाणारा स्थानिक विकास निधी (Local Development Fund )चार कोटीवरून पाच कोटी रुपये करण्याची घोषणा करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar )यांनी बुधवारी आमदाराना होळीची विशेष भेट दिली. याशिवाय आमदारांचे पीए आणि वाहनचालक यांच्या वेतनात (Increase in salaries of MLAs' PA's and Drivers )पाच हजार रुपयांची घसघशीत वाढ करण्यात येत असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे सर्वपक्षीय खूश आमदार ( MLA )झाले आहेत.