सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीबाबत महत्वाची घोषणा

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्य सरकारने मॉल, सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला (Permission to Sale of Wine in Malls, Supermarket) परवानगी दिली असली तरीही तिच्या विक्रीसाठी कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही. त्यांना मान्य असेल तरच ते वाईनची विक्री करू शकतील, असा खुलासा उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister and Minister of State for Excise Ajit Pawar ) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला.