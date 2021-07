कोकणसाठी स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन कार्यान्वित करा

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

कोकणची भौगोलिक स्थिती आणि सातत्याने येणारे संकट ( The geographical location of the Konkan and the ongoing crisis )पाहता कोकणासाठी स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा( Independent Disaster Management System ) तत्काळ कार्यान्वित करण्यात यावी. विशेषत: पावसाळ्याच्या दिवसात त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis ) यांनी शनिवारी केली.