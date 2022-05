कर कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

पेट्रोल आणि डिझेलवर (petrol and diesel ) आकरण्यात येणाऱ्या मूल्यवर्धित करात (Value added tax )कपात केल्याने त्याचा परिणाम राज्य सरकारच्या तिजोरीवर (coffers of the State Government ) झाल्याची कबुली उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) यांनी गुरुवारी दिली. इंधन कर कपातीमुळे सरकारला २ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले लागले. विरोधक अजून कपात केली पाहिजे अशी मागणी करत असले तरी राज्यसरकारने जेवढे शक्य आहे तेवढे करण्याचा प्रयत्न केल्याचे पवार म्हणाले.