मतांची विभागणी टाळली तर आघाडीला यश

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

आपल्या मतांची विभागणी न होवू देता (do not split of votes ) आपण जागा वाटपात यशस्वी झालो तर जिल्हा परिषद( Zilla Parishad's ), पंचायत समिती( Panchayat Samities ) आणि नगरपालिका महाविकास आघाडीकडे ( Mahavikas Aaghadi ) यायला निश्चितपणे मदत होईल, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) यांनी गुरुवारी प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.