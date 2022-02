दरेकर यांच्या वाहनांच्या ताफ्याला अपघात; चौकशीची मागणी

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर ( Leader of Opposition in the Legislative Council Praveen Darekar ) यांच्या ताफ्यातील वाहनांना शनिवारी पवई येथे जोगेश्वरी-लिंकरोडवर अपघात ( Accident ) झाला. सुदैवाने दरेकर यांच्या ताफ्यातील कुणालाही इजा झाली नाही. गेल्या काही महिन्यांतील दरेकर यांच्या वाहनांच्या ताफ्याला अपघात होण्याची ही चौथी घटना आहे. वारंवार होणाऱ्या अपघातामुळे घातपाताची शक्यता व्यक्त होत असून या गंभीर घटनेची चौकशी ( Inquiry ) करण्याची मागणी भाजप आमदारांनी ( BJP MLA'S ) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांच्याकडे केली आहे.