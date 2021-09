अटकेच्या भितीपोटी देशमुख ईडीसमोर हजर होत नसावेत

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था (State Law and order) ढासळलेली आहे. केंद्रीय मंत्र्याला तात्काळ अटक (Central Minister Arrested) केली जाते. गुन्हा घडला महाडमध्ये (Mahad), दाखल केला नाशिकमध्ये (Nashik) आणि स्थानबद्ध केले रत्नागिरीत (Ratnagiri). केंद्रीय मंत्र्याला अशा पद्धतीने अटक केली जाते आणि आता माजी गृहमंत्र्याविरुद्ध लूक आऊटची नोटीस जारी होऊनही माजी गृहमंत्री (Former Home Minister) सापडत नाही, हे पटत नाही. खरे तर त्यांनी स्वत: होऊन तपास यंत्रणेसमोर यायला हवे. पाच नोटीसा जाऊनही ते हजर होत नाहीत. भीती वाटत असल्याने ते अटक टाळत असावेत, असा टोला भाजपचे माजी मंत्री राम शिंदे (Former BJP minister Ram Shinde) यांनी लगावला आहे.