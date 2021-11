केंद्रातील सरकार बरखास्त करुन मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्या!

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

महाविकास आघाडीचे सरकार Government of Mahavikas Aghadi बरखास्त करुन पुन्हा निवडणुका घ्या, या भाजपच्या आव्हानाला BJP's challenge काँग्रेसनेही मंगळवारी प्रतिआव्हान दिले. Congress also issued a counter-challenge on Tuesday. भाजपमध्ये हिम्मत असेल तर केंद्रातील सरकार बरखास्त करुन central government मतपत्रिकेवर निवडणुका Elections on the ballot घेऊन दाखवा, असे प्रतिआव्हान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले Congress State President Nana Patole यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिले.