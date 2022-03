आमदारांच्या घरांचा निर्णय मागे घेणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे संकेत

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

मुंबई महानगर प्रदेशातील आमदार ( MLA )वगळता राज्यातील आमदारांना मुंबईत गोरेगाव येथे घरे देण्याचा निर्णयमागे घेण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar )यांनी गुरुवारी दिले. कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय थांबवला जाऊ शकतो(The decision to give houses to MLAs can be stopped ), असे पवार यांनी स्पष्ट केले.