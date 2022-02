WWE स्टार 'द ग्रेट खली' भाजपात

खली नवी दिल्लीतील (New Delhi) भाजपच्या मुख्यालयात (BJP headquarters )पोहोचले आणि तेथे त्यांनी औपचारिकपणे एका कार्यक्रमात पक्षात प्रवेश केला. (Dalip Singh Rana, better known as 'The Great Khali'joins BJP at party headquarters in New Delhi)