आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणातही षडयंत्र

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा Son of actor ShahRukh Khan आर्यन खानचा Aaryan Khan ड्रग्ज प्रकरणाशी drugs case किंवा ड्रग्ज माफियांशी संबंध नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्पष्ट झाले असून हे एक षडयंत्र होते, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक Chief Spokesperson of NCP Nawab Malik यांनी शनिवारी न्यायालयाच्या निकालावर judgment of the court केला.