नाशिक : काँग्रेस सेवादल शहराध्यक्ष वसंत ठाकूर यांचा राजीनामा

काँग्रेस सेवादलाच्या माध्यमातून जगातील सर्वात मोठी गांधी टोपी ३ बाय ५० फुट व गांधी चष्म्याची प्रतिकृती ७ बाय ९ फुट हे बनवण्यात आले होते. याची नोंद लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड (Limca Book of Records), गोल्डन बुक ऑफ रेकॉर्ड (golden book of records), ग्रिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड (guinness book of records), इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड(india book of records) ला झाली असून या सर्व कामाची दखल घेत वर्ल्ड रेकॉर्ड युनिर्व्हसिटी ऑफ लंडन यांनी मला डॉक्टरेट ही पदवी बहाल केली आहे.