Rajya Sabha : राज्यसभेच्या जागेसाठी काँग्रेसचा उमेदवार जाहीर

रजनी पाटील या वसंतदादा पाटील (Vasantdada Patil) यांच्या मानसकन्या असून मूळच्या त्या सांगली जिल्ह्यातल्या. पुढे विवाहानंतर त्या मराठवाड्यात (Marathwada) स्थाईक झाल्या. माजी क्रीडा राज्यमंत्री अशोक पाटील (Former Minister of State for Sports Ashok Patil) यांच्या त्या पत्नी आहेत. याआधी बीडमधून त्यांनी लोकसभा (Beed Lok Sabha) निवडणूक लढवली होती.