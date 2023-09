अनेकांना पोटदुखीचा आजार, लवकरच डॉक्टर आपल्या दारी करू; CM शिंदेंचा उध्दव ठाकरेंना खोचक टोला

एकनाथ शिंदे म्हणाले, मी जी २० मध्ये सहभागी झालो. मला ऐतिहासीक कार्यक्रम पाहायचं भाग्य मिळालं. कार्यक्रमात भारताचा ठसा मोदींनी उमटवला. तरी देखील विरोधकांची पोटदुखी वाढली आहे. ज्यांच सरकार गेलं. त्यांच्या मनावरचा ताबा गेलाय. ते (उद्धव ठाकरे) म्हणाले मी ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना भेटलो. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ऋषि सुनक यांना भेटतो. मला देखील अभिमान होता. ऋषि सुनक मला म्हणाले, HOW IS UT. मी म्हणालो WHY...? तर ऋषि सुनक म्हणाले, ते दरवर्षी लंडनला येतात, प्रॉपर्टी बनवतात. थंडगार हवा खातात. त्यांच खूप माझ्याकडं आहे. लंडनला आले की मी तुम्हाला सगळं सांगतो. आम्हाला सगळं माहिती आहे. आम्हाला बोलण्याची वेळ येऊ देऊ नका नाहीतर पाटणकर काढा घेण्याची वेळ आपल्यावर येईल. मला टीका करायची नाही. मी कुणाला भेटलो तर यांना जळते. यांनी बोलतांनी तारतम्य ठेवावे, असा इशारा एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला आहे.