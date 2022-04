केंद्राने इंधनावरील कर कमी करावेत - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आवाहन

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्याला पेट्रोल, डिझेलवरील कर ( Tax on Petrol, Diesel )कमी करण्याचा सल्ला देण्याएवजी केंद्र सरकारने इंधनावरील कर कमी करावेत (The central government should reduce fuel taxes ), असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar )यांनी गुरुवारी येथे केले. राज्य सरकारने सीएनजी आणि घरगुती पाईप गसवर आकारण्यात येणार व्हट एक हजार कोटी रुपयांनी कमी केल्याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.