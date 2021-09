Bengal Bypoll : ममतांविरोधात भाजपाकडून प्रियांका टिब्रेवाल

दिल्ली | Delhi

पश्चिम बंगालच्या बहुचर्चित भवानीपुर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत (by-election in the Bhabanipur Assembly constituency) राज्यातील सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (CM Mamata Banerjee) यांच्या विरोधात भाजपने (BJP) वकील प्रियांका टिब्रेवाल (Priyanka Tibrewa) यांची उमेदवार म्हणून निवड केली आहे. ३० सप्टेंबरला पोटनिवडणूक होत आहे. (bypolls in West Bengal)