राज्यात भाजपचे सेवा व समर्पण अभियान

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त On the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday १७ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर या काळात भाजपच्यावतीने राज्यात सेवा आणि समर्पण अभियान Seva & Samrapan campaign राबविण्यात येणार आहे. या निमित्त विविध सेवा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती माहिती भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि या अभियानाचे प्रमुख राज पुरोहित, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्येBJP Region Chief Spokesperson Keshav Upadhyay यांनी गुरुवारी दिली.