सरकारच्या बदनामीसाठी भाजपचे नियोजित कारस्थान - राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक

दरेकर यांनी आरोप फेटाळला

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर ( Leader of Opposition in the Legislative Council Praveen Darekar )यांनी मलिक यांचा आरोप फेटाळून लावला आहे. देशात लोकशाही आहे. लोकशाहीत कामानिमित्त अधिकारी हे माजी मुख्यमंत्री किंवा विरोधी पक्षनेत्यांना भेटत असतात. त्यामुळे त्याचा अर्थ वेगळा काढणे योग्य नसल्याचे दरेकर म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या आयपीएस अधिकार्‍यांसोबत बैठकी झाल्या आणि त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लक्ष्य केले हा मलिक यांचा आरोप म्हणजे ‘आधी चोर्‍या-आता बहाणे’ असा प्रकार आहे, अशी टीकाही दरेकर यांनी केली.