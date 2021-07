मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांना ( Flood victims in Konkan and Western Maharashtra ) भारतीय जनता पक्षाकडून ( Bharatiya Janata Party ) सर्वतोपरी मदत केली जात असून पूरग्रस्तांच्या मदतीत भाजप कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ( Leader of Opposition Devendra Fadnavis )यांनी शनिवारी दिली.