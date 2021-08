आणखी काही काळानंतर लोक कुलुप तोडून मंदिरात घुसतील - चंद्रकांत पाटील

राज्यातील मंदिरे करोनाच्या निर्बंधामुळे दीर्घकाळापासून बंद (Temples have long been closed due to Corona restrictions) आहेत. येत्या आठ दिवसांत ही मंदिरे उघडावीत, या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीने (BJP) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (BJP state president Chandrakant Patil) यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील कसबा गणपती मंदिरासमोर आंदोलन करण्यात आले आहे. या आंदोलनावेळी बोलताना ते म्हणाले, मंदिरे पूर्णपणे बंद ठेवणे चुकीचे आहे. नियम करुन द्या, एकावेळी दहाच जण आत जातील, ते बाहेर आल्याशिवाय पुढचे दहा आत जाणार नाहीत, मास्क (Mask), सॅनिटायझर (Sanitizer) असे नियम करा. पण आता मंदिरे बंद ठेवू नका. मंदिरे फक्त श्रद्धेचा प्रश्न नव्हे तर रोजगाराचा स्रोतही आहेत.