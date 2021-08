गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नारायण राणे यांची पहिली प्रतिक्रिया म्हणाले, 'मी काय....

मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधताना नारायण राणे यांची जीभ घसरली आणि मी असतो तर कानाखाली चढवली असती, असे खळबळजनक आणि वादग्रस्त विधान नारायण राणे यांनी केले. या वादग्रस्त विधानाचे तीव्र पडसाद आता उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यांच्या विधानावर शिवसैनिक चांगलेच संतापले असून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. . या प्रकरणी आता स्वत: नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सविस्तर भाष्य करत आपली पहिली प्रतिक्रिया (Narayan Rane first reaction after case registered against him) दिली आहे.